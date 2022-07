Pese a que PlayStation aún no ha proporcionado la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok, varios insiders aseguran que esto sucederá en cualquier segundo. No solo los comentarios de los expertos han señalado esto, sino que una nueva filtración ha revelado que esta entrega tendrá un par de ediciones especiales, así como el contenido que aquí encontramos.

Todo parecía indicar que el día de ayer, 30 de junio, se tenía planeado revelar la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok. Sin embargo, esta información fue retrasada. Esto no solo fue señalado por Jason Schreier, periodista de Bloomberg, sino que Tom Henderson, famoso insider quien usualmente comparte filtraciones acertadas, también respalda esto. Ahora, Henderson fue un paso más allá, ya que también ha revelado las supuestas ediciones especiales de este título. Estas son:

Jotnar Edition

-Una copia de God of War: Ragnarok

-Figura a escala 1:1 del martillo Mjolnir de Thor

Edición coleccionista

-Una copia de God of War: Ragnarok

-Figura a escala 1:1 del martillo Mjolnir de Thor

-Mapa del juego

-Pines en forma de insignias

-Más objetos por revelar

Estas son ediciones especiales físicas, y bien podrían ser las responsables de que el anuncio de la fecha de lanzamiento se hubiera retrasado, esto debido a lo logística que implican las pre-órdenes. De igual forma, no se descarta ver edición un poco más sencillas, como una con solo un steelbook, así como un par de versiones especiales digitales.

En temas relacionados, Cory Barlog le pide paciencia a los fans ante la ausencia de información sobre este juego. De igual forma, los desarrolladores del juego han comenzado a recibir acoso por parte del público.

Nota del Editor:

Aunque estas ediciones gigantescas siempre llaman la atención, espero que tengamos varias opciones a nuestra disponibilidad, como lo que sucedió con Horizon Forbidden West. Yo solo quiero un steelbook y un libro de arte, solo eso.

Vía: Exputer