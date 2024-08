La producción del Switch 2 estaría por comenzar

Aunque aún hay mucho que no sabemos sobre el Nintendo Switch 2, está claro que la siguiente consola de la Gran N está en camino. De esta forma, un nuevo rumor ha señalado que la producción de esta consola comenzaría en solo unas semanas, por lo que pronto tendríamos más filtraciones sobre el hardware.

Recientemente, Lin Chongtao, CEO de Weltrend Semiconductor, Inc., empresa manufacturera de chips, llevó a cabo una presentación en donde reveló que la producción de consolas aumentará durante el siguiente trimestre fiscal, esto debido a los “envíos de los nuevos modelos de PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch”.

Aunque no lo menciona, específicamente, con nuevos modelos del Switch, Chongtao podría estar refiriéndose a la siguiente consola de Nintendo. Esto quiere decir que el Switch 2 entraría en producción a partir del próximo mes de septiembre. Considerando que previos rumores han señalado que la consola estaría disponible en algún punto de la primera mitad del 2025, esto tendría mucho sentido.

Claro, por el momento no tenemos información oficial, y Chongtao podría estar refiriéndose a los modelos actuales del Switch, o incluso a la edición especial de The Legend of Zelda que veremos junto al lanzamiento de Echoes of Wisdom. Actualmente no está claro, pero tampoco se descarta la posibilidad de que la producción del Switch 2 esté por comenzar. En temas relacionados, surgen más detalles técnicos del Switch 2. De igual forma, esta sería la fecha de lanzamiento de la consola.

Nota del Autor:

El Switch 2 está en camino, eso es más que seguro, y considerando que el próximo año estará disponible, en cualquier momento comenzará la producción de la consola. Esto no solo significa que su lanzamiento está cerca, sino que veremos múltiples filtraciones que, seguramente, a Nintendo le gustarán.

Vía: Go Nintendo