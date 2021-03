La premiere virtual de Zack Snyder’s Justice League se retrasó por seis horas

El día de ayer por la noche se iba a llevar a cabo la premiere virtual de Zack Snyder’s Justice League, cinta que los fans del director y DC Comics ansiaban ver. Desafortunadamente, un error en los servidores de Microsoft ocasionó que nadie pudiera ingresar hasta seis horas más tarde.

Esta película no se estrenará hasta el 18 de marzo, pero como suele suceder, la prensa especializada tuvo acceso a una premiere virtual que lamentablemente no salió como lo esperado. Un vocero de HBO Max dijo lo siguiente respecto al retraso de seis horas:

“Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando por este momento desde 2017. El día de hoy no resultó como habíamos creído, y nos gustaría expresar nuestras más sinceras disculpas por el inconveniente provocado por este retraso. Sabemos que muchos de ustedes tomaron medidas especiales para prepararse para este evento virtual, y al igual que ustedes, nos sentimos decepcionados de que las cosas no hayan salido como las planeamos.

Por favor tengan en cuenta que Microsoft sigue trabajando en los problemas, pero ya no queremos tenerlos esperando más tiempo. Si reciben algún tipo de mensaje de error, por favor intente conectarse con otro navegador o dispositivo.”

