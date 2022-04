A casi una semana del incidente entre Will Smith y Chris Rock, este evento sigue dando mucho de qué hablar. Ahora, un productor de los Óscar ha revelado que la Policía de Los Ángeles estaba lista para arrestar al ganador del premio a Mejor Actor durante la noche del pasado domingo.

De acuerdo con Will Packer, productor de los Óscar, quien fue entrevistado en Good Morning America, la Policía de Los Ángeles se encontraba lista para arrestar a Will Smith durante la noche de la premiación, y todo dependía de si Chris Rock presentaba cargos en contra del actor o no. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Estaban diciendo, ya sabes, esto es una agresión, fue una palabra que usaron en ese momento. Dijeron: ‘Iremos a buscarlo’. Estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puede presentar cargos, podemos arrestarlo. Estaban exponiendo las opciones. Y mientras hablaban, Chris estaba… estaba siendo muy desdeñoso con esas opciones. Él estaba como, ‘No, no, no, estoy bien’. E incluso hasta el punto en que dije: ‘Rock, déjalos terminar’. Los oficiales de LAPD terminaron de exponer cuáles eran sus opciones y dijeron: ‘¿Le gustaría que tomáramos alguna medida?’ Y dijo que no. Él dijo no”.

Como ya lo saben, este no fue el caso, Rock decidió no imponer algún cargo en Smith, y el actor recibió su premio a Mejor Actor, momentos después de golpear a un presentador del evento. Sin duda alguna, la noche del pasado fin de semana hubiera sido más interesante si el actor hubiera sido arrestado momentos antes o después de recibir su estatuilla.

En temas relacionados, se ha revelado que a Will Smith no se le pidió abandonar la ceremonia de los Óscar después de su golpe. De igual forma, alguien ya convirtió este evento en un NFT.

Nota del Editor:

Cada vez surgen más y más información sobre este evento. A este paso solo falta que cada actor presente dé su propia versión de la cachetada. Lo único que queda claro, es que este fue un momento bastante incómodo que esperemos, no se repita en un futuro.

Vía: Variety