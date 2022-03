Será prácticamente imposible olvidar lo que ocurrió entre Will Smith y Chris Rock durante la más reciente ceremonia de los Premios Óscar. Parece que todos los involucrados en el incidente ya se pronunciaron al respecto, sin embargo, ahora se reveló que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le exigió a Smith que se retirara después de lo sucedido, a lo cual el actor se negó.

De acuerdo con autoridades oficiales, debido al comportamiento presentado por Smith, la Academia abrió una carpeta de investigación en contra del actor, y en caso de que la Junta de Gobernadores así lo determine, Smith podría ser expulsado permanentemente de la Academia. El actor tendrá un periodo de tiempo de dos semanas para preparar su argumento, mismo que deberá ser presentado frente a la junta directiva antes del 18 de abril.

“Las cosas se desarrollaron de tal forma que no pudimos haber anticipado. Aunque nos gustaría aclarar que el Sr. Smith fue solicitado abandonar la ceremonia y se negó, también reconocemos que pudimos haber manejado la situación de manera diferente.”

Smith no solamente se expone a quedar fuera de la Academia, sino que también podrían quitarle el Óscar que se ganó por Mejor Actor en la película de King Richard. Ya no falta mucho para conocer qué destino le depara al actor, pero las cosas definitivamente no pintan nada bien.

Nota del editor: Smith se metió en un auténtico lio y pues sí, lo cierto es que nadie pudo haber previsto que esto fuese a pasar. Por una parte, Smith podría servir como ejemplo para prevenir cualquier tipo de incidentes de este estilo en un futuro, pero para muchos, el castigo podría ser demasiado severo.

