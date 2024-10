La película de Until Dawn ya tiene fecha de estreno

En estos momentos la franquicia de Until Dawn no está pasando por su mejor momento, pues a pesar de que hace algunos días se lanzó su versión remake para PS5, esta última no logró vender lo que se esperaba por ciertos factores que involucran la llegada de Silent Hill 2 remake y que el producto tampoco estuvo bien optimizado. A pesar de todos estos tropiezos, Sony quiere que la saga se convierta en un éxito, y eso esperan conseguirlo con su película live action prometida desde hace bastantes meses.

La adaptación cinematográfica llegará a los cines el próximo 25 de abril de 2025. Anunciada oficialmente en enero, la película está dirigida por David F. Sandberg, conocido por su trabajo en Shazam y Lights Out, y cuenta con un guión de Blair Butler y Gary Dauberman, guionista de películas de terror como It, Annabelle y The Nun. El elenco incluye a Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion, Maia Mitchell, y Peter Stormare, quien retomará su papel como el Dr. Hill del juego.

La película plantea una propuesta curiosa, ya que el videojuego original se centraba en permitir a los jugadores tomar decisiones que afectaban directamente quién vivía y moría en una clásica trama de terror adolescente. Sin esa interactividad, la película se encamina más hacia un formato de horror tradicional, lo que genera expectativas sobre cómo se adaptarán esas decisiones clave del juego a la gran pantalla.

Descrita como una “carta de amor con clasificación R al género de terror”, la película ha generado un gran interés, especialmente tras la reciente finalización de su rodaje. Según los medios, todo está listo para su estreno en abril, lo que la convierte en una de las grandes apuestas de Sony para el próximo año en el ámbito del cine basado en videojuegos.

Este lanzamiento coincide con el reciente remake, que aunque ha recibido críticas mixtas por algunos problemas técnicos, parece formar parte de una estrategia más amplia de Sony para revitalizar la franquicia. Además de la película, se ha insinuado que podría haber una secuela en camino, lo que subraya el compromiso de la compañía con esta popular saga de terror.

Vía: Eurogamer