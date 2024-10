Filtrador de Game Freak ya jugó a Pokémon Legends Z-A

El sábado pasado ocurrió algo histórico en la industria de los videojuegos, y eso fue una filtración bastante fuerte a la empresa Game Freak, revelando algunos detalles de sus próximos lanzamientos, así como vistazos en forma de bocetos en relación a los monstruos de bolsillo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que el filtrador ha mencionado tener una build de Pokémon Legends Z-A, el cual ya ha podido probar en su computadora personal, o eso es lo que dice.

A pesar de que el título no ha sido mostrado oficialmente en términos de gameplay, el filtrador asegura que, aunque la versión robada presenta algunos errores y retrasos en el rendimiento, es posible jugarla de principio a fin. Según sus declaraciones, el juego es “muy divertido”, aunque ha dejado claro que no tiene intención de revelar más detalles por ahora.

Esta filtración no es el único problema reciente para Game Freak como ya dijimos. Durante los últimos días, se han hecho públicos otros documentos internos que revelan planes para futuros capítulos de animes relacionados con la saga Pokémon, así como descripciones de personajes y conceptos para nuevos juegos en desarrollo. Incluye también información preliminar sobre posibles evoluciones de algunos monstruos y mecánicas que podrían ser implementadas en próximos títulos, generando gran expectación y preocupación en la comunidad de fans.

Los detalles sobre cómo se obtuvo esta información siguen siendo objeto de especulación, pero lo que está claro es que la seguridad de Game Freak ha sido seriamente comprometida. Los seguidores de la saga están atentos a cualquier anuncio oficial, mientras que la compañía aún no ha emitido un comunicado respecto a estas filtraciones. Con un juego tan importante como Pokémon Legends Z-A involucrado, el impacto de esta violación de datos podría ser profundo en el desarrollo y lanzamiento del título.

Vía: My Nintendo News

Nota del autor: Me pregunto realmente cómo será el juego, pues realmente no hemos visto nada y no creo que nada vaya a pasar hasta el próximo Pokémon Presents de febrero.