La película de Tetris ya tiene ventana de estreno

A día de hoy las películas basadas en videojuegos ya son más comunes, ejemplos claros de esto son Detective Pikachu, Sonic 1 y 2, Super Mario Bros. La Película, entre otras producciones que ya están en preparación.Y hablando de esto, la cinta oficial de Tetris ya está más cerca que nunca, y se ha confirmado que se va a lanzar en poco tiempo.

Según lo que se confirmó en una nueva publicación por parte de la cuenta oficial de Apple TV+ en Twitter, durante el marco de South X Southwest 2023 llegará la tan esperada película que contará con Taron Egerton como protagonista. Eso significa, que entre el 10 y 19 de marzo se pondrá en la plataforma de streaming para deleite de los fans.

#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world.

Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to Apple TV+ pic.twitter.com/27YYnzc8ln

