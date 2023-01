La película de Borderlands aún no puede ser terminada

Desde hace bastante tiempo se ha estado hablando de que una película de Borderlands está en producción, incluso con noticias de que sus grabaciones han salido adelante poco después de la pandemia. Sin embargo, no se ha dicho nada después de bastante tiempo, y eso ha hecho pensar a los fanáticos que la cinta podría retrasarse mucho o cancelarse.

Recientemente se ha informado que hay grabaciones que se deben repetir, tomas que por ahora están siendo lideradas de mano de Tim Miller, cineasta detrás de grandes proyectos de la industria como Deadpool. Y si bien se puede pensar que reemplazaría a Eli Roth, no es así, dado que es una especie de relevo, ya que Roth tiene una agenda apretada.

De acuerdo con fuentes solicitadas por Deadline, Roth ha tenido que ponerse en proyectos que tienen fecha de entrega mucho antes que Borderlands, aquí destaca la producción apodada como Thanksgiving. Entonces, por ahora Miller está a cargo de hacer ciertos ajustes que no terminaron de convencer a la producción de esta adaptación del juego.

La película no cuenta con una fecha de estreno definida, por lo que podría lanzarse hasta el próximo año. Esta va siguiendo una ola de lanzamientos de videojuegos al cine y la televisión. De hecho dentro de algunos días más se va a estrenar la serie de The Last of Us, así como en abril tendremos en las salas de cine el proyecto de Super Mario Bros. en el cine.

Vía: Deadline

Nota del editor: Esta película ya tardó más de lo que debería, ojalá no termine siendo algo sin identidad alguna. Y es que los retrasos en muchas de las ocasiones son presagio de algo negativo.