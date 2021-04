La nueva actualización del Switch parece hacer referencia al Switch Pro

Hace un par de días llegó la actualización 12.0.0 al Nintendo Switch, la cual, desafortunadamente, no presentó grandes cambios para la consola. Sin embargo, un dataminer ha descubierto que el código de la consola ahora incluye una referencia que podría estar relacionada con el rumoreado Switch Pro.

De acuerdo con OatmealDome en Twitter, la versión 12.0.0 aparentemente permite que se actualice el firmware interno del dock. Esta es una adición bastante extraña, ya que no hay mucho en el dispositivo que se pueda mejorar. De igual forma, se habla de una configuración bajo el nombre de “Is_crda_fw_update_supported”.

[Nintendo Switch System Update]

It appears that update 12.0.0 has added the capability for the Dock’s internal firmware to be updated.

Can’t see an obvious reason why.

(“Cradle” is the Dock’s internal name. Thanks to SwitchBrew and its maintainers.)https://t.co/SbZJpVjmDp pic.twitter.com/eT3CcEr1KE

— OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2021