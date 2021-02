La nueva actualización de Warzone rompió el juego… otra vez

Hace unos cuantos días, Call of Duty: Warzone recibió una actualización que incluía unos cuantos ajustes de balance para las armas así como corrección de bugs y otros errores. La mala noticia, es que este parche también rompió el juego y está provocando mucha frustración entre sus jugadores.

Lo que sucede, es que la nueva actualización provocó la desaparición de marcadores de impacto para algunos jugadores. Por si no lo sabes, estos marcadores ocurren cuando le disparamos a algún enemigo, justamente como un indicador para saber si le dimos o no. Lo peor del caso es que algunos usuarios los siguen teniendo, mientras que otros no. Esto hace que la experiencia sea sumamente injustas para todos.

La buena noticia es que Raven Software ya está trabajando en una solución.

FYI we’re looking into the claims that hit markers are inconsistent following last nights update.https://t.co/fhc8xkmka4

— Raven Software (@RavenSoftware) February 5, 2021