Éste es el último mensaje de Ricardo Silva para los fans

Apenas ayer por la noche, nos enteramos sobre el lamentable fallecimiento de Ricardo Silva, intérprete del famoso tema de Dragon Ball Z, Cha-La Head-Cha-La. Previamente, Silva había sido hospitalizado tras contraer el COVID-19, pero desafortunadamente, la enfermedad terminó quitándole la vida. Afortunadamente, el talentoso cantante logró despedirse de sus fans una última vez.

La familia de Silva compartió el siguiente mensaje en redes sociales:

“Agradezco a mis amigos y seguidores, gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz.

Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné.

No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénseme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda.. yo ya estoy bien.”