¿La magia de Kingdom Hearts vale la pena en Steam?

Hace algunos años atrás muchos se emocionaron cuando Square Enix finalmente confirmó la llegada de la saga Kingdom Hearts en PC, pero acto seguido, los fans se decepcionaron al instante al saber en qué plataforma, pues se trataba de ni más ni menos que la Epic Games Store. No digo que esta última sea mala ni nada parecido, pero no es del agrado de la gente debido a ciertas restricciones que se ponen, incluyendo la incapacidad de agregar mods, los cuales en su mayoría son divertidos para quienes los prueban.

Así pasaron varios meses más hasta que finalmente la empresa dio el paso correcto hacia adelante, y eso fue mencionar con todo y arreglo nuevo de Simple and Clean, que ahora los jugadores podrán accesar a estos juegos en Steam, lo cual cambió esa cara de tristeza en total felicidad. Y ahora para cuando esta nota está siendo publicada, dos compilaciones y un juego se encuentran disponibles en la tienda de Valve, ya sea para todos aquellos que recién se van a sumar al RPG de acción con personajes de Disney o para los veteranos que quieren revivir la saga con toda la potencia de una PC.

Afortunadamente, los chicos de Square Enix nos han hecho llegar las claves de todos estos juegos, esto con el objetivo de contarles brevemente si vale la pena echarle un vistazo a todos ellos, o si vale la pena esperar para otro momento cuando ya hayan metido algunos parches de por medio. Así que acompáñame a este mundo donde las batallas de Sora, Donald y Goofy contra las fuerzas de la oscuridad son el pan de cada día.

¿Qué juegos de la saga puedo encontrar?

Para empezar, hay tres archivos disponibles en las tienda de Steam, estos son: KH HD 1.5+2.5 ReMIX, KH 2.8 Final Chapter Prologue y KHIII + Re Mind (DLC). De los cuales dos de ellos son paquetes de entregas pasadas el primero tiene los juegos más importantes por así decirlo, el segundo una especie de prólogo hacia la tercera entrega principal, y el último nos deja ver el último capítulo importante de esta marca, pero no solo eso, dado que lleva consigo también el DLC que nos lleva a pocos pasos de KH IV.

Ahora nos pondremos más a detalle pues Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix lleva consigo lo siguiente: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts: ReChain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (cinemáticas), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix y Kingdom Hearts: ReCoded (cinemáticas). Este sería el paquete con el que el jugador nuevo debería dar el primer paso, ya que trae los orígenes de la franquicia, así que no debería haber tanto problema con hacerse enredos con la historia.

Después tenemos a Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue el cual tiene dentro de sí a: Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage, Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD y Kingdom Hearts Union χ (cinemáticas). Siendo esta colección el paso a seguir para el siguiente juego que es Kingdom Hearts 3 + Re Mind, el último importante de la franquicia, pues si hablamos de continuidad deberíamos poner en la ecuación a Kingdom Hearts: Melody of Memory, el cual no ha salido en Steam.



Rendimiento al que no se debe temer

En cuanto a la parte del rendimiento, lo cual es lo más importante a considerar, debo comentar que todo va de manera correcta, pero como en casi toda versión que se lanza en Steam, al inicio da algo de miedo, ya que muchos juegos importantes han sufrido de problemas reportados por los usuarios. Sin embargo, parece que a Square Enix no le gusta mucho eso de emitir devoluciones, por lo que se nota a detalle todo lo trabajado y nos entregan un producto que se puede adaptar incluso a aparatos de gama baja.

El más claro ejemplo está en mi máquina, dado que tengo una Asus Rog Stix con tarjeta de video NVIDIA 1060 RTX y todo me ha ido muy bien, incluso cuando puse a grabar metraje para poner a prueba a la computadora; eso sí, hacer un directo me dio algo de problemas pero es forzar a la PC a dar todo su potencial en situaciones extremas. Entonces sí, si cuentas con un equipo que tenga tarjeta de la línea 10 o adelante, debes estar seguro que no vas a encontrar inconvenientes, más porque gran parte de los juegos son de la era de PS2 pero con remasterización en HD.

Algo que si debes considerar, es el contar de preferencia con un disco duro SSD y mínimo 300 GB de espacio, ya que todos los títulos ocupan un espacio considerable dentro de la máquina, pero si me permites dar un consejo, podrías ir bajando uno por uno, lo terminas y lo borras para instalar el siguiente, así no te limitarás en espacio. También hay que decir, las opciones de personalización de gráficos en los primeros dos paquetes no es tan grande, pues el juego se adapta la resolución de tu monitor, y solo debes seleccionar si quieres FPS a 30, 60, 120 o libres, esta decisión deberás tomarla según veas el comportamiento de tu PC.

Para terminar, Kingdom Hearts III si cuenta con más personalización de gráficos, ya que puedes moverle a las sombras, aliasing, entre otros detalles, pero para que las cosas sean sencillas puedes ir a la opción de la parte superior y colocar alguno de los diferentes niveles, en mi caso en “Medio” me ha corrido perfectamente. Entonces, si tienes una tarjeta similar es posible que debas elegir lo mismo, pero si tienes tarjeta de la línea 20 sin problema puedes subirlo a “Alto” o “Avanzado”.

Al final, ningún juego me ha dado algún tipo de problema, a excepción de Kingdom Hearts 2, pero eso ya es por detalles de la PC que estoy usando.

¿Esto es una señal de que Kingdom Hearts IV está cerca?

Así hemos llegado al final de este pequeño artículo con las impresiones de Kingdom Hearts y su rendimiento en Steam, y la verdad nos quedamos con una impresión bastante positiva, dado que corre muy bien para equipos de gama media en adelante, por lo que los usuarios de la línea 10 de NVIDIA aún no salvamos de quedarnos obsoletos. Sin embargo, es posible que con el siguiente título importante ya no seamos capaces de ver corriendo de forma estable el programa, dado que está siendo desarrollado en Unreal Engine 5.

Claro, tampoco podemos olvidar a los usuarios de Steam Deck, y de una vez les decimos que el rendimiento de todo es competente, por lo que si, podrán jugarlo en portátil sin problemas.

Con la llegada sorpresa de estos juegos ya tenemos la duda de si Square Enix está preparando el terreno para que veamos pronto a Kingdom Hearts IV, eso lo veremos en los siguientes meses por venir, con un posible anuncio que se de durante algún evento como el Tokyo Game Show. Habrá que esperar y ver si al fin el sueño se cumple y tendremos a Sora de regreso en menos tiempo del que podemos imaginar.