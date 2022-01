La LEC 2022 se jugará de forma online debido al COVID

Será hasta el próximo 14 de enero cuando el máximo circuito de League of Legends de Europa reanude actividades con el encuentro del nuevo equipo de Perkz en contra de los actuales campeones de la región. Por acá abajo puedes conocer el esquema completo de partidas:

schedule is live, can’t wait for superweek

Check out the opening day matches of the 2022 #LEC Spring Season!

📅 Full schedule: https://t.co/Ge78qGyOOT pic.twitter.com/fv9mmr1SUH

— LEC (@LEC) January 5, 2022