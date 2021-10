Recordarás que cuando la pandemia estaba en sus puntos más fuertes hace unos meses, Sony lanzó el programa Play At Home, con el cual regalaron juegos como Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey inicialmente, y después añadieron todavía más. Estos eran títulos que podías conseguir totalmente gratis, sin ningún tipo de prerrequisito. Lo único que necesitabas tener era una cuenta de PS Store y una consola en donde jugarlos.

En una reciente entrevista, Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, dijo que esta iniciativa tenía como objetivo ayudar a los fans durante la pandemia, además de confirmar la cantidad de veces que estos juegos fueron descargados.

“Todos estábamos lidiando con la pandemia y pensamos que sería una buena idea regalar juegos, y vimos que todos estaban reaccionando de muy buena forma ante esto. Después pasó Navidad y seguíamos en cuarentena, así que se nos ocurrió retomar este programa. Lo volvimos a hacer con más juegos en meses posteriores y alcanzamos las 60 millones de descargas en juegos.”

Esa es una masiva cantidad de descargas, pero ¿será que Play At Home regrese una vez más? Acá la respuesta del ejecutivo:

“Ya veremos cómo evoluciona el mundo. Dios no quiera, pero si seguimos encerrados para 2022, quién sabe, tal vez volvamos a hacer algo similar para nuestra comunidad.”

Nota del editor: Muchos asumían que este nuevo programa se volvería tradición para Sony, cuando en realidad no fue así. Como lo menciona Ryan, este programa fue diseñado especialmente para la pandemia, aunque si las cosas no mejoran para 2022, puede que Sony se anime a traerlo de regreso. Por una parte me gustaría que este programa regresara, pero por otra, no quiero tener que seguir en cuarentena más tiempo del debido.

Via: YouTube