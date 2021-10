YouTuber logra terminar Twilight Princess sin recibir daño

The Legend of Zelda: Twilight Princess no solo es considerado como uno de los mejores juegos de la franquicia, sino también como uno de los más difíciles, relativamente hablando. Para llevar este reto a un nivel adicional, un YouTuber decidió terminarlo sin recibir un solo golpe y sí, lo logró.

Vía su canal de YouTube, el usuario conocido como Samura1man compartió un video de poco más de siete horas, en el cual vemos su viaje por Twilight Princess de inicio a fin y sin recibir ni un solo golpe.

Para lograrlo, el YouTuber buscó a toda costa evitar el contacto con enemigos, por lo que nunca se vio en la necesidad de utilizar su escudo a lo largo de la aventura. De igual forma, estudió cuidadosamente a los jefes para aprender sus patrones de ataques y esquivarlos.

De acuerdo con Samura1man, los videos de Dark Souls en donde los speedrunners terminaban el juego sin recibir daño fue lo que lo inspiró para este reto.

Nota del editor: Este tipo de videos siempre son interesantes de ver, ya que te ofrecen nuevas perspectivas en juegos que, según uno, ya conocíamos como la palma de nuestra mano. Aunque no seas speedrunner, puede que alguno de los consejos de estos videos te ayude, así que nunca está de sobra ver alguno de ellos. Claro, tampoco te recomendaría invertir siete horas de tu día en YouTube, pero esto ya dependerá de cada quien.

Via: YouTube