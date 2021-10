¿Habrá Venom 3? Tom Hardy habla al respecto

Venom: Let There Be Carnage llegó a salas de cine esta semana y parece que la comunidad ha quedado muy contenta con el resultado. Todavía no sabemos si habrá una tercera parte, pero de acuerdo con Tom Hardy, todo depende de un factor en común. ¿Cuál? Acá te lo decimos.

En una reciente entrevista con Digital Spy, Hardy confirmó que ya han habido conversaciones relacionadas al futuro de la franquicia, así como lo que se necesita para garantizar una tercera parte:

“Este tipo de películas normalmente son trilogías. No sé si haremos una nueva, ya que todo depende del éxito que cada una de ellas pueda tener. Pero creo que es realmente importante, cuando haces esto, que pienses en que estas películas deben seguir una misma historia y debe ser constante. Debe existir una continuidad si es que hacemos una tercera, cuarta o quinta parte, y si alguien dice que ‘no’, pues está bien. También debemos aprender a dejar ir.”

De hecho, Andy Serkis, director de la película, también comentó algo similar en otra entrevista:

“Hay mucho potencial para el Venomverse y hay muchas interesantes historias que podemos contar… Creo que Kelly y Tom han estado pensando mucho en qué sigue después para la franquicia. Ya tienen unos cuantos planes sobre a dónde podremos ir después. Cuando estás trabajando en una franquicia, debes pensar en todo. No solo puedes pensar en cada película de forma individual.”

Nota del editor: Lo que dice Hardy es muy cierto; Venom 2 debe ser exitosa para garantizar una tercera parte, de lo contrario, podría terminar como lo hizo The Amazing Spider-Man 2. Claro, debido a la popularidad del personaje, así como la participación de Carnage en esta nueva película, es poco probable que vaya a tener un mal rendimiento en taquilla.

Via: ComicBook