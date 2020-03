La ESA responde ante la salida de iam8bit de E3 2020

Los organizadores de E3 se están enfrentando ante un panorama algo desalentador este año. No sólo corre el riesgo de una posible cancelación del evento a causa del coronavirus, sino que, recientemente, se dio a conocer que iam8bit, los directores creativos del evento, no formarán parte de E3 2020. La ESA ha respondido ante este hecho agradeciendo a la compañía y asegurando que este año no carecerán en el departamento creativo.

La ESA confirmó que está trabajando con agencias creativas que incluyen a 160over90, Mat + Lo, GES, Dolaher Events y Double Forte en la visión y diseño del E3 2020. Este fue el mensaje que emitieron:

“Podemos confirmar que iam8bit ya no es parte del grupo interinstitucional que trabaja en E3 2020. Valoramos enormemente su pasión por la industria de los videojuegos y las contribuciones que aportaron a nuestra visión para este año. espectáculo. Contamos con un equipo innovador y experimentado, que incluye la agencia creativa 160over90 de Endeavor, los innovadores de eventos Mat + Lo y socios de E3 de mucho tiempo, GES, Dolaher Events y Double Forte, todos colaborando para dar vida a una experiencia emocionante y auténtica para los fanáticos, los medios y la industria”.

Además de iam8bt y Sony, Geoff Keighley, quien ha organizado E3 Coliseum desde 2017, también ha confirmado que no volverá a la conferencia de videojuegos este año. El productor de Game Awards no mencionó ningún detalle de por qué está abandonando el evento este año, pero dejó en claro que apoya a los desarrolladores de juegos y buscará una forma diferente de apoyar a la industria. A pesar de esto, hay otras compañías más que han confirmado su asistencia al evento.

Vía: GameSpot