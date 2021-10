La semana pasada, Sony lanzó un nuevo programa conocido como Game Trials, que básicamente permite a los usuarios de PlayStation 5 probar ciertos juegos first-party por una cantidad limitada de tiempo. Suena como algo genial, ¿no? Pues bueno, la forma en la que está implementado es todo menos eso.

Death Stranding Director’s Cut y Sackboy: A Big Adventure son dos de los juegos que están actualmente disponibles como parte de este programa, y ambos solo pueden ser jugados por siete y cinco horas respectivamente. El problema está en que este contador de tiempo empieza desde que descargas el juego, no desde que lo abres. Considerando que no son títulos necesariamente pequeños, puede tomar horas para descargar alguno de ellos, y para cuando la descarga haya finalizado, podría ya ser muy tarde.

Starts downloading the Sackboy:A Big Adventure “free trial” last night, ready to play this morning. Goes to play it and the trial has expired. You get 5 hours the moment it starts downloading. Please change this @PlayStation pic.twitter.com/6LCXjd87Hn

— Richard Breslin | BDes(Hons) Games Dev & DigiMedia (@Solidus5nake) October 3, 2021