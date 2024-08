La beta de CoD: Black Ops 6 llega a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass sigue creciendo. El servicio de suscripción se expandirá en los próximos días con la llegada de una serie de experiencias interesantes, incluyendo la esperada beta de Call of Duty: Black Ops 6. Sin embargo, parece que en esta ocasión no veremos algo muy atractivo.

A partir del próximo 22 de agosto, Xbox Game Pass recibirá títulos como Atlas Fallen. Sin embargo, será hasta el próximo 30 de agosto cuando los usuarios de este servicio podrán acceder a la beta de Call of Duty: Black Ops 6. Estas son las novedades para el servicio:

Atlas Fallen (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 22 de agosto

Core Keeper (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 27 de agosto

Call of Duty: Black Ops 6 early access beta abierta (Consola y PC) –30 de agosto

Star Trucker (Nube, Consola y PC) – 3 de septiembre

Sin embargo, esto no es todo, puesto que también se ha revelado una lista con los títulos que dejarán este servicio el próximo 31 de agosto, y aquí sí encontramos una lista bastante importante.

Atomic Heart (Nube, Consola y PC)

Guilty Gear -Strive- (Nube, Consola y PC)

NBA 2K24 (Nube y Consola)

Lamentablemente, parece que agosto no fue un mes fuerte para Xbox Game Pass, pero considerando que el servicio recibe nuevos juegos cada dos o tres semanas, existe la posibilidad de que el futuro sea mucho mejor para los usuarios de este servicio. En temas relacionados, otra exclusiva de Xbox llegaría al PlayStation 5. De igual forma, Xbox podría traer de regreso dos amados juegos de Marvel.

Nota del Autor:

No todos los meses pueden ser buenos. Es lamentable, pero también es la realidad. Lo que sí es una decepción, es que Xbox debería usar estos meses bajos de soporte third party para darle un énfasis a los juegos de Activision Blizzard, de los cuales aún no vemos muchos.

Vía: Xbox