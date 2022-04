Kojima Productions niega rumores sobre adquisición

El pasado jueves 14 de abril, PlayStation Studios actualizó su banner oficial para agregar una imagen de Death Stranding, el más reciente juego de Kojima Productions, a la alineación de títulos first-party. Esto despertó la especulación de que el estudio liderado por Hideo Kojima había sido comprado por la firma nipona, pero parece que en realidad no fue así.

Vía Twitter, el propio Kojima salió a aclarar que Kojima Productions sigue y seguirá siendo un estudio independiente:

I’m sorry for the misunderstanding, but KOJIMA PRODUCTIONS has been and will continue to be an independent studio. https://t.co/2M0n4ogRaa

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 15, 2022