Lamentablemente, se ha dado a conocer que Kim Sae-ron, una de las estrellas de Corea del Sur y una promesa para la industria del cine en este país, fue encontrada sin vida en su casa en la madrugada del domingo 16 de febrero de 2025. La actriz tenía solo 24 de años de edad.

La policía encontró a Kim Sae-ron sin vida en su casa en Seongsu-dong, al este de Seúl, después de que uno de sus amigos la descubriera tras no contestar sus mensajes y llamadas. Hasta el momento, no se han encontrado signos de violencia o indicios de un crimen, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Kim Sae-ron comenzó su carrera en el 2010 al actuar en El hombre sin pasado, en donde logró llamar la atención del público, quien rápidamente reconoció su talento. A lo largo de los años apareció en múltiples películas, series y obras de teatro en Corea del Sur, alcanzando un estrellato impresionante. Sin embargo, en el 2022 fue arrestada por conducir en estado de ebriedad y causar un apagón al chocar con un transformador eléctrico.

Si bien la actriz se disculpó públicamente y pagó una fianza de ₩20 millones de wones, su imagen fue destruida. Un año después, en el 2023, intentó regresar al mundo de la actuación con una obra de teatro, pero la recepción que tuvo fue desastrosa, obligándola a dejar este puesto un par de semanas después.

Como era de esperarse, su prematura muerte ha reabierto el debate sobre la salud mental y la presión de los artistas en Corea del Sur. Aspectos como la presión bajo la que viven estas personas ha sido criticada severamente, puesto que esto ha llevado al suicidio a otros músicos y actores en el pasado. Por el momento, aún tenemos que esperar para ver exactamente qué causó la muerte de Kim Sae-ron. En temas relacionados, The Rings of Power tendrá una tercera temporada. De igual forma, HBO revela cuántas temporadas tendrá la serie de The Last of Us.

Que en paz descanse, Kim Sae-ron.

Vía: The New York Times