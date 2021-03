Kevin Smith también cree que Warner debería restaurar el SnyderVerse

Ahora que los fans en todo el mundo tuvieron oportunidad de ver Zack Snyder’s Justice League, el movimiento #RestoreTheSnyderVerse ha empezado a ganar fuerzas conforme cientos de miles de personas buscan llamar la atención de Warner Bros.. Este grupo de dedicados fans solo quiere una cosa: que Zack Snyder pueda continuar su propia versión del DCEU en HBO Max, y el reconocido cineasta, Kevin Smith, también lo apoya.

Hablando como parte de su podcast FatMan Beyond, Smith dijo que él apoya al cien por ciento el movimiento #RestoreTheSnyderVerse, así como al movimiento #ReleaseTheAyerCut para soltar la versión de David Ayer de Suicide Squad:

“Por supuesto que sí, sobretodo si forma parte de HBO Max, háganlo todo. Lancen la versión extendida de Suicide Squad, dejen que David Ayer regrese al proyecto, y denle a Zack un montón de dinero de vez en cuando para que pueda hacer buenas películas. Si quieren que el movimiento #RestoreTheSnyderVerse se convierta en una realidad, háganle saber a Warner que la única razón por la cual están suscritos a HBO Max es por la película de Snyder.

Solo así podrán hacerlo. No quiten sus suscripciones de HBO Max. HBO Debe entender que estamos suscritos por Snyder, y tal vez así consigamos más. Así debe hacerse, crear expectativa y después cumplir con esa expectativa. Por ahora, se entiende que ya no volverán a trabajar con Snyder, pero el no rendirnos fue lo que dio vida al Snyder Cut en primer lugar. Yo sigo creyendo, porque si ya funcionó una vez, puede funcionar dos veces.”