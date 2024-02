Juega gratis a EA Sports FC 24 en Switch

El año pasado finalmente EA ha dejado el nombre de FIFA atrás para lanzar sus juegos de fútbol llamados como EA Sports FC, y con esto muchos usuarios se han convencido que hay ciertos cambios puntuales, pero que la esencia de los títulos sigue impregnada. Y algo que también ha gustado, es que siga saliendo en Nintendo Switch, sobre todo por el tema portátil, incluso hay dueños de la consola que pueden probar este título completo de forma gratuita.

Para conseguir esto no hay que hacer nada del otro mundo, eso es justamente contar con la membresía de Nintendo Switch Online, la cual dejará jugar a los fans a este lanzamiento de soccer, y esto es parte del programa que nos deja dar probadas a juegos seleccionados por la propia compañía de Japón. Aunque claro, estas promociones no son eternas, y en este caso la prueba gratuita se termina el próximo 27 de febrero, por lo que es recomendable jugarlo ya, pues en dicha fecha ya no será posible entrar al software.

Algo que vale la pena mencionar, es que el usuario puede conseguir el videojuego con un descuento bastante atractivo, esto en caso de que se convenzan con la prueba gratis y quieran darle muchas horas más a este título que se seguirá renovando, al menos hasta que salga la edición de este año. Concretamente se puede obtener a un precio de $329.70 MXN, por lo que es más del 70% de su total, incluso si el usuario tiene las monedas de oro suficientes se lo puede llevar aún más barato.

Aquí la descripción del juego: