Aunque la noche de los Óscar es recordada por el conflicto entre Chris Rock y Will Smith, un momento que no tiene que ver con la violencia ha cautivado a los fans del anime. Durante una entrevista, Jamie Lee Curtis, estrella de Hollywood que ha protagonizado varias películas de Halloween, ha señalado que le encantaría aparecer en la serie live action de One Piece.

En una entrevista llevada a cabo por Emily Uribe y Juju Green, presentadores de TikTok, durante la alfombra roja de los Óscar, Curtis reveló que le encantaría aparecer en la serie live action de One Piece. Si bien su papel ideal sería el de Nico Robin, la actriz cree que sería perfecta como Kureha. Esto fue lo que comentó:

“Sabes, está esa anciana arrugada… tal vez pueda ser Kureha. Mi [hija] Ruby dijo que ese sería el papel para mi”.

Esta no es la primera vez que la idea de ver a Jamie Lee Curtis en el mundo de One Piece surge. Hace un año, Ruby Guest, la hija de la actriz, apareció en un podcast de este anime, en donde también habló sobre la posibilidad de ver a su madre en la adaptación live action de Netflix.

Si bien algunos de los papeles más importantes ya están cubiertos, nada descarta la posibilidad de que Jamie Lee Curtis tenga un par de cameos en la serie live action de One Piece. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegarán más episodios de este anime a Netflix. De igual forma, un nuevo juego de One Piece está en camino.

