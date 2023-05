Intel cambiará el nombre de sus procesadores Core i

Desde hace mucho tiempo, cuando hablamos de los procesadores del marca Intel siempre la oración se complementa con “Core i”, esto acompañado de algún número dependiendo de la generación que esté en turno. Y si muchos podrían pensar que esta tradición iba a seguir por muchos años más, parece que no será así para quienes están acostumbrados a la marca.

Recientemente se confirmó que el nombre será alterado para ahora ser Intel Core Ultra, esto fue lo que mencionó Bernard Fernandes, quien se encarga de los negocios de comunicaciones globales de Intel. Dando a entender de que se trata de renovaciones de marca, y da a entender que sus productores seguirán funcionando de manera habitual en todos los dispositivos donde sean lanzados.

Aquí lo que mencionó en un Tweet:

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel

— Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023