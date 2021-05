Insomniac Games habla sobre los rumores de un nuevo Sunset Overdrive

Hace un par de días surgió un registro de Sunset Overdrive por parte de Sony. Aunque hasta el momento esto no significa que una versión de este juego llegará a PS4 y PS5, o que una secuela está en desarrollo, los fans no pierden la esperanza de ver de regreso este trabajo de Insomniac Games. Ante estos rumores, Marcus Smith, director creativo de Ratchet & Clank: Rift Apart, ha decidido hablar la respecto.

En una entrevista con GQ, Smith fue cuestionado sobre el futuro de Sunset Overdrive. Aunque el desarrollador no reveló si este título llegará a las consolas de Sony, sí dio a entender que Insomniac Games no le da la espalda a esta propiedad, y podríamos ver más de esta serie en el futuro. Esto fue lo que comentó:

“Quiero decir, nunca digas nunca es mi enfoque. Obviamente, ahora somos parte de Sony, pero somos dueños de la propiedad intelectual, por lo que no hay nada que realmente nos detenga, aparte de que tenemos muchas cosas realmente emocionantes en nuestro futuro. Creo que hay muchas historias que se pueden contar en ese universo y me encantaría volver a él. Me divertí mucho haciendo ese juego”.

Cuando GQ cuestionó a Smith ante la posibilidad de crear un nuevo juego de Sunset Overdrive, el desarrollo mencionó que le encantaría. Aunque este título es una exclusiva de Xbox, la propiedad le pertenece a Insomniac Games, quienes forma parte de PlayStation Studios, por lo que la potencial secuela llegaría solo a PS4 y/o PS5 en un futuro.

Vía: GQ