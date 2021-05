¿Por qué Mass Effect Legendary Edition sigue usando Unreal Engine 3? BioWare responde

Desde que BioWare anunció de forma oficial Mass Effect Legendary Edition, muchas personas cuestionaron la decisión de sus desarrolladores por seguir utilizando Unreal Engine 3 en lugar de mudarse a Unreal Engine 4. Como parte de una entrevista que tuvimos con sus productores, acá te damos la respuesta.

Hablamos con Brenon Holmes y Mac Walters, productores en BioWare, quienes justificaron su decisión por utilizar Unreal Engine 3 en esta nueva trilogía remasterizada.

Mac Walters: “Antes que nada, decidimos que esta sería una remasterización en lugar de un remake, y partiendo de eso nos sentamos con el resto del equipo y dijimos, ‘A ver, si fuéramos a hacer esto con Unreal 4, ¿qué tipo de cambios podemos esperar?’ Nosotros sabíamos que habría riesgos involucrados conservando la esencia de la trilogía original. Para mí, uno de los puntos clave fue el hecho de que nuestros juegos siguen una secuencia definida ya sea en el combate, las cinemáticas, las conversaciones, etc. Unreal 4 no permite replicar estos elementos de forma exacta, así que tendríamos que modificar manualmente ciertas cosas. Estos no son juegos que salieron hace 30 años, no es como que estamos dando el brinco del 2D al 3D, por ejemplo, así que queremos mantener la experiencia clave en el remaster.”