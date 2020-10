Insider comenta sobre los rumores de un nuevo Silent Hill para PS5

Desde que empezó el año ha habido múltiples rumores circulando sobre un reboot de Silent Hill para el PlayStation 5 por parte de SIE Japón. Incluso se habló sobre una posible resurrección del cancelado Silent Hills en el que estaba trabajando Hideo Kojima y su equipo. Ahora, un reconocido insider sugiere que sí se está cocinando algo relacionado a la franquicia.

Imran Khan, reportero de Game Informer y conocido insider, comentó sobre los rumores sobre el nuevo Silent Hill para PS5, señalando que él cree que dichos rumores son creíbles:

“Creo que los rumores son ciertos, y sé que esa gente está trabajando en algo. El equipo rumoreado de estar trabajando en un nuevo Silent Hill tiene algo bajo la manga. No sé si sea Silent Hill, pero he escuchado demasiadas veces que sí lo es, pero no puedo confirmarlo con seguridad.

Si de algo sirve, llevo diciendo por varios meses que este juego existe. Hay un nuevo Silent Hill en desarrollo, o al menos lo había a principios de este año. Sin embargo, no he escuchado nada más al respecto. Por otra parte, los rumores sobre Kojima trabajando en un nuevo Silent Hill, de eso no sé nada.”