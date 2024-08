Hugh Jackman recrea el meme de Wolverine

Hace una semana atrás se estrenó ni más ni menos que Deadpool & Wolverine, última cinta del UCM en la que vemos a dos grandes actores hacer mancuerna en la pantalla grande, siendo así el siguiente paso a seguir para el cruce de universos donde varios héroes se verán las caras. Y parece que los profesionistas extrañaron mucho tener de regreso sus papeles, o al menos eso se muestra por el lado del propio Jackman.

Mediante una publicación en las redes sociales, se compartió una imagen oficial en la que podemos ver a Wolverine sosteniendo un recuadro que dice ” La película número uno del mundo”, dando a entender que la recepción de la gente fue positiva en el tema de recaudación de taquilla. Y claro, la ilustración recrea el famoso meme en el que podemos al personaje original con dicho porta fotos pero con diferentes imágenes según la situación.

Acá lo puedes ver:

Wolverine and Deadpool is the #1 movie in the world. Thank you ALL! @VancityReynolds @ShawnLevyDirect @MarvStudios pic.twitter.com/FhdspNeWcR

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) July 28, 2024