Capcom explica por qué Monster Hunter Wilds no sale en Switch

Uno de los juegos más esperados que será lanzado por Capcom en 2025 es Monster Hunter Wilds, la próxima generación de esta franquicia en la que los usuarios podrán ir solos o en equipo en la búsqueda de los más feroces monstruos para obtener sus objetos o simplemente domesticarlos. Solo hay un inconveniente para algunos, y eso es saber que no se pondrá a la venta en Nintendo Switch, cuando la entrega anterior sí hizo acto de presencia.

De forma reciente en una presentación de resultados financieros, uno de los inversionistas ha preguntado a la empresa por qué la consola de Nintendo se ha quedado fuera de la ecuación y solo han decidido tomar el camino de las más nuevas dentro de la industria, es decir, PS5, Xbox Series X/S y PC. Teniendo una respuesta más que lógica, ya que en los tráilers se percibe un potencial gráfico con el que desgraciadamente no puede lidiar el procesador y tarjeta de la híbrida.

Aquí lo mencionado por la empresa:

Uno de los conceptos que hemos incorporado a este título es el de representar el mundo de Monster Hunter utilizando la última tecnología al máximo. Para ello, las plataformas capaces de hacer realidad ese concepto son actualmente PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Esto nos demuestra que tal vez la llegada a Nintendo no ha quedado del todo descartada, sobre todo por que se ha hablado mucho de la tecnología con la que contaría la siguiente consola, y eso da la oportunidad a los ports considerados como imposibles para la misma. Así que no sorprendería que Capcom esté planeando sorprender a los fans con Monster Hunter Wilds en esta nueva plataforma, pero para que eso suceda, primero la tienen que presentar, y aún no hay fecha.

El juego está pronosticado para llegar en algún momento del 2025.

Vía: Gameranx

Nota del autor: Era obvio que iban a decir que no sale por no dar la talla en las capacidades tecnológicas. Esto ya nos da a entender que Switch se está quedando atrás.