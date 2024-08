Encuentran un audio prohibido de Bob Esponja

En la actualidad Bob Esponja sigue siendo uno de los Nicktoons clásicos que se sigue manteniendo en pie debido a la popularidad del personaje, pues otros como Rugrats no han sabido mantenerse con el tiempo y cuando tratan de tener un revival no termina por funcionar. Y en el caso de la creación del fallecido Stephen Hillemburg hay cosas que no han salido a la luz, incluyendo bocetos y hasta grabaciones donde se escucha al personaje amarillo decir cosas que no deberían salir en presencia de los niños.

Un usuario ha descubierto y publicado una grabación de audio sin editar de un episodio clásico de Bob Esponja, específicamente del episodio 33a, “Shanghaied”. Esta grabación revela muchas tomas descartadas, bromas no incluidas en la versión final y algunas líneas originales que fueron modificadas antes de la emisión.

El clip, que dura una hora y catorce minutos, incluye diálogos de Bob Esponja, Patricio, Calamardo y el Holandés Volador. Entre las curiosidades se encuentran intercambios humorísticos entre tomas, algunas malas palabras y los orígenes de memes famosos como “LEEDLE EEDLE EEDLE” de Patricio y la escena en el “departamento de perfumes”.

Una de las diferencias más notables es en la primera parte del episodio, donde originalmente Bob Esponja menciona “¡El cielo tuvo un bebé!” y Calamardo sugiere trepar por el “cordón umbilical”, que fue cambiado a “cuerda de anclaje” en la versión final. Además, hay una línea eliminada donde Patricio dice: “Sabía que nuestros trajes no eran lo suficientemente escasos”, en respuesta al Holandés que decide comérselos.

Aunque pueda pensarse lo contrario, la grabación ha sido bien recibida por los fans, proporcionando una visión divertida y nostálgica de la producción del show.

Recuerda que muchas de sus temporadas están disponibles en Paramount+. Además, hace poco se ha estrenado la última película de la franquicia en Netflix.

Vía: IGN

Nota del autor: En series como Bob Esponja no es tan aceptable escuchar groserías, pero en cambio si le meten el ruido de delfín suena hasta divertido. Aún así, este guiño no es tan malo de conocer.