Hoy, en su día, Mario termina con el debate sobre si la pizza lleva piña o no

¿PlayStation o Xbox? ¿NVIDIA o AMD? ¿Online u offline? Durante años, estos han sido algunos de los debates más importantes entre la comunidad de los videojugadores, pero existe uno que va más allá de todos estos y que la gran mayoría de la población todavía no puede resolver: ¿la pizza y la piña son buena combinación? Evidentemente, la respuesta depende de cada quien, pero al menos para Mario, lo ideal es que no.

La tienda de Super Mario Bros. en la ciudad de Nueva York tiene un display interactivo en el cual le puedes preguntar varias cosas al plomero más famoso del mundo. IGN tuvo oportunidad de visitar esta tienda y por supuesto, le preguntaron a Mario si la pizza debía llevar piña. Acá su respuesta:

Mario just ENDED the pineapple on pizza debate pic.twitter.com/8fvBXP6Zq2

— IGN (@IGN) March 10, 2021