¡Hoy celebramos el 35 aniversario de Metroid!

Nos encontramos de manteles largos. El día de hoy, 6 de agosto, se celebra el 35 aniversario de Metroid. Así es, fue en 1986 cuando las aventuras de Samus Aran comenzaron en el Famicom, llevando a los jugadores a un mundo muy solitario y lleno de peligros.

Si bien la serie de Metroid gozó de un periodo bastante prometedor al inicio, con una trilogía entre NES, Game Boy y SNES, una vez que Super Metroid llegó al mercado, la serie comenzó un largo periodo de silencio, algo que se volvería usual. Sin embargo, en 2002 vimos el lanzamiento de Metroid Prime, título que revitalizó el interés por la propiedad, y llevó a la cazarrecompensas al 3D.

On this day 35 years ago, bounty hunter Samus Aran landed on planet Zebes when #Metroid launched in Japan. pic.twitter.com/Bf9wibqBsP — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 6, 2021

La serie de Metroid también ha jugado un papel fundamental en la historia de los videojuegos. Gracias a la gran libertad y al sistema de exploración que han proporcionado los juegos en la serie, muchos desarrolladores se inspiraron por este diseño de niveles. El ejemplo más claro fue Koji Igarashi, quien transformó el castillo de Drácula en Symphony of the Night en una locación tan compleja como Zebes o SR388. Sin títulos como Super Metroid, es probable que algunos de los indies más aclamados de los últimos años, como Hollow Kinght, tal vez no hubieran existido.

Afortunadamente, este no es el final de Samus Aran y los Piratas Espaciales. No solo Metroid Prime 4 está en desarrollo a cargo de Retro Studios, sino que el próximo 8 de octubre veremos Metroid Dread, título que nos presentan una aventura en 2D, y planea concluir la narrativa que comenzó hace 35 cuando una cazarrecompensas aterrizó en un planeta hostil, sin saber que cambiaría la vida de muchas personas.

Muchas felicidades, Metroid.

