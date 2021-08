Fan crea un increíble PS2 portátil

Uno de los trabajos preferidos de los modders, es llevar consolas caseras a tu bolsillo. Esto ya lo hemos visto con el Wii, GameCube, N64 y SNES. Ahora, un fan le ha dado el mismo tratamiento al PlayStation 2, creando una portátil bastante especial.

Recientemente, el modder conocido como GingerOfOz nos presentó el PS2 Eclipse, una consola que bien puedes llevar en el bolsillo, y es capaz de correr títulos como Metal Gear Solid 2, God of War y muchos juegos más. Sin embargo, hacer este proyecto una realidad no fue una tarea sencilla, y algunos elementos de la consola casera tuvieron que ser eliminados, como el lector de discos.

El PS2 Eclipse cuenta con una carcasa impresa en 3D, botones que provienen originalmente de un PlayStation Vita, así como partes de los Joy-con, una pantalla de 480p de 5 pulgadas y una batería recargable. A falta de un lector de discos, se usa un puerto USB para transferir juegos. Sin embargo, este elemento ocasiona un par de problemas, con los tiempos de carga lentos siendo lo más notable en este apartado.

El PS2 es considerado una de las consolas más vendidas en la historia, y cuenta una gigantesca librería de juegos, tanto first como third party. Jugar clásicos como Silent Hill 2 o Shadow of the Colossus de forma portátil es algo que, sin duda alguna, llama mucho la atención.

Hablando de portátiles, el Switch ya supera las ventas del PS3 y Xbox 360.

Vía: GingerOfOz