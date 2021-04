Horas después de que empezara, la beta de RE: Verse es temporalmente suspendida

Hace unos momentos se estaba llevando a cabo la beta abierta de RE: Verse, el modo multiplayer que vendrá incluido junto a Resident Evil Village. Este periodo de prueba finalizaría el domingo, 10 de abril, pero horas después de que empezara, Capcom informó que lo estarían suspendiendo temporalmente.

Vía Twitter, la compañía nipona informó que debido a varios problemas técnicos, tendrán que suspender momentáneamente la beta de RE: Verse, sin dar fecha u hora para su reactivación:

【Regarding the RE:Verse OBT】 As we are still seeing issues with RE:Verse OBT matchmaking service, we have decided that until further notice to temporarily suspend the OBT to resolve the problem. We will continue to investigate, and we apologize for any inconvenience caused.

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 8, 2021