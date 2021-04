Sony y Netflix llegan a un nuevo acuerdo sobre los derechos de Spider-Man

El día de hoy se confirmó que Sony Pictures y Netflix han llegado a un nuevo acuerdo relacionado al futuro de Spider-Man en el cine. Específicamente, todas las actuales y futuras películas del arácnido serán preservadas y transmitidas en la plataforma de streaming, además de que Netflix también tendrá vistazos exclusivos a futuros proyectos del héroe.

De acuerdo con Variety, este acuerdo tendrá una duración de cinco años y su cierre requirió de una “cifra millonaria anual” con un solo pago por adelantado. Pero, ¿específicamente cómo se beneficia Netflix con esto? Te lo explicamos a continuación.

The Wall Street Journal reporta que todas las futuras películas de Spider-Man llegarán a Netflix tras ser estrenadas en cines. Por ahora, se desconoce si Spider-Man: No Way Home también está incluida dentro del trato. Adicionalmente, otros personajes de Marvel cuyos derechos siguen perteneciendo a Sony, como Morbius y Venom, también llegarán al streaming. Por último, Netflix también licenciará ciertos largometrajes antiguos de Sony Pictures, pero al momento de redacción se desconoce exactamente cuáles.

¿Esto afectará a la presencia del personaje en el MCU? Probablemente no, puesto que los derechos los sigue teniendo Sony Pictures y el acuerdo que tienen con Disney sigue presente. Sin embargo, sí podría representar un riesgo para el futuro de Spider-Man, pues una vez finalizado el trato con Disney, cabe la posibilidad de que Sony mantenga a Spidey como un personaje exclusivo y apartado en su propio Spider-Verse live-action.

Fuente: Variety / WSJ