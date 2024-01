Nos acercamos al primer aniversario de Hogwarts Legacy. Pese a todas las controversias que rodearon al título, esta experiencia fue del agrado de todos los fans de Harry Potter y de los juegos de mundo abierto. De esta forma, muchos esperan con ansias información sobre alguna secuela o expansión. Si bien aún no sabes cuándo es que esto sucederá, DLC que solamente estuvo disponible en PlayStation por fin se liberará el próximo mes, por lo que los usuarios de Xbox, PC y Switch podrán disfrutar de este contenido adicional.

Durante su lanzamiento, los usuarios de PlayStation tuvieron acceso a la misión de The Haunted Hogsmeade Shop, en donde nuestra tarea es enfrentarnos a un poltergeist, es una de las mejores misiones de todo el juego. Sin embargo, debido a que este DLC era contenido exclusivo de Sony, no muchos tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta historia. Afortunadamente, esto cambiará en unas semanas, puesto que la exclusividad de un año llegará a su fin el próximo 10 de febrero de 2024.

Lamentablemente, por el momento no hay información oficial por parte de Avalanche Software o las otras compañías que no tuvieron acceso a este DLC. Sin embargo, parece que solo es cuestión de tiempo para que esté contenido llegue a las manos de más jugadores. No estamos hablando de una exclusividad del tamaño de Final Fantasy VII Remake, por lo que The Haunted Hogsmeade Shop es algo que, tarde o temprano, estará disponible en Xbox, Nintendo Switch y PC.

Desafortunadamente, por el momento no hay información sobre una secuela o una expansión para Hogwarts Legacy. Recordemos que este fue uno de los juegos más populares del 2023, con millones de copias vendidas, y se convirtió en el título más buscado en Google el año pasado. Si bien es cierto que todas las controversias relacionadas con J.K. Rowling terminaron por afectar la reputación de esta entrega, algo que no fue del agrado de muchas personas.

Considerando el éxito de este título, es muy probable que en un futuro veamos una secuela, solo nos queda esperar. En temas relacionados, así corre Hogwarts Legacy en Nintendo Switch. De igual forma, surgen más pistas que apuntan a una secuela de este título.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que un juego como Hogwarts Legacy no tuviera algún tipo de expansión en forma. Seguramente, si no hubieran sucedido todas las controversias, era más que seguro que este título hubiera tenido un DLC enfocado en alguna persona, o hasta nos hubiera presentado una zona completamente nueva. Solo nos queda esperar a que la misión de PlayStation llegue a otras consolas.

