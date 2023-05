Hogwarts Legacy de Switch sufre retraso

El mes de noviembre fue todo un suceso para los fanáticos de Harry Potter, eso se debe justamente a que al fin fue lanzado Hogwarts Legacy, juego que fue retrasado un par de veces para tener el producto final. Incluso, todavía no ha salido en todas las versiones que se prometieron, y hace poco dejaron claro que faltará un buen tiempo para que estén todas disponibles.

Mediante una publicación oficial de la cuenta del videojuego en Twitter, se confirma que el lanzamiento que estaba pronosticado para el 25 de julio se ha pasado hasta el 14 de noviembre. A esto le siguió un mensaje en el que el equipo de desarrolladores confirma que quieren dar la mejor experiencia posible, eso se debería traducir a asuntos de optimización.

Aquí el mensaje:

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.

Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 12, 2023