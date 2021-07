Apenas han pasado unas horas desde que te informamos sobre la hospitalización de Bob Odenkirk, protagonista de Better Call Saul. El actor fue llevado urgentemente al hospital tras haber sufrido un ataque al corazón mientras filmaba la sexta temporada de la serie, pero aparentemente se encuentra estable.

A través de su cuenta de Twitter, el hijo de Bob, Nate Odenkirk, aseguró que su padre estará bien, así sin más:

He’s going to be okay.

— Nate Odenkirk (@birthdaynate) July 28, 2021