Twitter podría implementar compras dentro de la aplicación

Si eres alguien que compra frecuentemente por internet, entonces te alegrará saber que Twitter está poniendo a prueba una función que permitiría a los usuarios hacer compras a través del perfil de alguna tienda o marca. Dicha función lleva como nombre Shop Module y ya está siendo distribuida entre una limitada cantidad de usuarios en iOS, con la expectativa de llegar a más gente en los meses que vienen.

Come to Twitter to Tweet, follow along with live events, and now…to shop.

We’re testing Shop Module on iOS. Get the products you want from the places you love –– right from a brand’s profile. pic.twitter.com/2ZS8v7NIWs

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 28, 2021