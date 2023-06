Hay un mensaje que nunca debes enviar en WhatsApp

Sin duda, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más famosas del momento, misma que se empezó cobrando a los usuarios pero que después de volvió gratis debido a la compra por parte de FaceBook. Y si bien aquí hay cierto grado de libertad de expresión, parece que hay un mensaje que no se puede poner nunca, o de lo contrario habrá un bloqueo.

Según lo comentado mediante Twitter, el mensaje que no debe escribirse nunca es ‘wa.me/settings’, este abre la página de configuración de la aplicación, y que por alguna razón al abrirlo desde un chat dejará bloqueado a quien intente hacer uso del mismo. ante esto, la solución es no abrir ese chat o inmediatamente borrarlo para evitar errores.

Y es que cuando se abre la aplicación simplemente no funciona y no habrá manera de acceder otra vez a ella, a menos que el usuario borre directamente la misma y la vuelva a instalar. Por su parte, cuando se accede de nuevo a la App, es necesario borrar el link del chat para que no vuelva a pasar algo así, y que por ahora no tiene solución al bug.

Vía: WhatsApp

Nota del editor: Supongo que la página hace crash debido a que es para la versión de escritorio y no en los teléfonos, pues el usuario debe buscar la opción ahí mismo, no hay manera de que un link te lleve directo.