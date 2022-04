Después de meses de silencio, Abandoned volvió una vez más a la atención del público, aunque no por razones positivas. De esta forma, Hasan Kahraman, director de Blue Box Game Studios, estudio detrás de este proyecto, fue entrevistado para aclarar varias dudas sobre este título. Fue aquí en donde el directivo reveló que él se puso en contacto con Konami, responsables por Silent Hill, para hablar sobre las especulaciones que rodean a su juego.

En una entrevista en el podcast de Sacred Symbols+, Kahraman reveló que cuando todos los rumores sobre Abandoned siendo en realidad un juego de Silent Hill comenzaron a circular por el internet, el desarrollador contactó a Konami para aclarar la situación en la que se encontraba. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Me acerqué a ellos, estaba estresado porque la gente pensaba que [Abandoned] era Silent Hill. Se salió tanto de control, y sabes, eres un pequeño desarrollador, nunca has tenido una gran audiencia, no tienes experiencia. Me acerqué a Konami y le dije: ‘Oye, ¿sabes qué? Nunca fue mi intención’ y fueron realmente geniales”.

Como recordarán, Abandoned obtuvo un gran nivel de atención después de que las cuentas oficiales de este juego realizaron una serie de pequeñas comparativas con Silent Hill. Esto dio pie a teorías en donde se señalaba que el trabajo de Blue Box Game Studios era en realidad una nueva entrega en la aclamada serie de horror, la cual estaba siendo desarrollada por Hideo Kojima.

Sin embargo, parece que hoy en día muy poca gente cree esto. La falta de nueva información, y una decepcionante aplicación para PS5 han estropeado cualquier interés que la gente alguna vez tuvo por Abandoned. Incluso muchos se sorprendieron al escuchar que el juego no había sido cancelado.

Nota del Editor:

Para este punto, será mejor olvidarnos de Abandoned por completo. El juego ha tropezado una y otra vez desde su revelación, y es difícil ver una buena conclusión. Si bien al final del día puedo equivocarme, y el producto final sea de gran nivel, no me sorprendería si este no fuera el caso.

Vía: VGC