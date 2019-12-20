Han llegado enormes ofertas a la PlayStation Network Store

0 COMENTARIOS 20/12/2019 2:01 pm
Tal y como se reportó hace unos cuantos días, Sony ha lanzado una enorme cantidad de descuentos para cientos de títulos en la PlayStation Network Store. La Promoción para las Fiestas finalmente está aquí, y con ella, encontrarás tus juegos favoritos a un precio que simplemente no puedes dejar pasar. Si quieres conocer todas las rebajas, acá las puedes ver.
|Juego
|Descuento
|A WAY OUT
|50%
|ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
|50%
|ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION
|50%
|AFTERPARTY
|20%
|ANTHEM
|80%
|ANTHEM LEGION OF DAWN EDITION
|80%
|ARIZONA SUNSHINE (VR)
|65%
|ARK: SURVIVAL EVOLVED
|70%
|ARK: SURVIVAL EVOLVED EXPLORER’S EDITION
|60%
|ARKHAM TRILOGY BUNDLE
|75%
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
|75%
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – DELUXE EDITION
|75%
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – GOLD EDITION
|75%
|ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – ULTIMATE EDITION
|75%
|ASTRO BOT RESCUE MISSION
|10%
|ATELIER RYZA: DIGITAL DELUXE EDITION
|10%
|ATELIER RYZA: EVER DARKNESS & THE SECRET HIDEOUT
|10%
|BATMAN: ARKHAM VR
|70%
|BATMAN: RETURN TO ARKHAM
|70%
|BATTLEFIELD 1
|75%
|BATTLEFIELD V
|60%
|BATTLEFIELD V – YEAR 2 EDITION
|40%
|BATTLEFIELD V and EA SPORTS UFC 3 Bundle
|58%
|BLACK DESERT DELUXE EDITION
|50%
|BLACK DESERT STANDARD EDITION
|50%
|BLACK DESERT ULTIMATE EDITION
|50%
|BLASPHEMOUS
|33%
|BLOOD & TRUTH
|50%
|BORDERLANDS 2 VR (VR)
|50%
|BORDERLANDS 3
|35%
|BORDERLANDS 3 DIGITAL DELUXE BUNDLE
|35%
|BORDERLANDS 3 SUPER DIGITAL DELUXE BUNDLE
|35%
|BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION
|50%
|BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
|75%
|BOXVR (VR)
|40%
|BROFORCE
|75%
|BURNOUT PARADISE HD
|50%
|BUS SIMULATOR
|25%
|CALL OF DUTY: GHOSTS GOLD EDITION
|67%
|CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE
|67%
|CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
|34%
|CAR MECHANIC SIMULATOR
|35%
|CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION
|50%
|CASTLEVANIA REQUIEM SYMPHONY OF THE NIGHT & RONDO OF BLOOD
|50%
|CATHERINE: FULL BODY
|50%
|CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|CHILDREN OF MORTA
|33%
|CITADEL: FORGED WITH FIRE
|20%
|CITIES: SKYLINES – MAYOR’S EDITION
|65%
|CITIES: SKYLINES – PLAYSTATION4 EDITION
|75%
|CODE VEIN
|40%
|CODE VEIN DELUXE EDITION
|30%
|CONTROL BUNDLE
|35%
|CONTROL DELUXE PRE-ORDER BUNDLE
|35%
|CRASH BANDICOOT BUNDLE – N. SANE TRILOGY + CTR NITRO-FUELED
|45%
|CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
|50%
|CRASH TEAM RACING – DIGITAL DELUXE
|40%
|CRASH TEAM RACING – STANDARD EDITION
|40%
|CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED + SPYRO GAME BUNDLE
|45%
|DANGANRONPA 1/2 RELOAD
|50%
|DARK PICTURES – MAN OF MEDAN
|40%
|DARK SOULS III
|75%
|DARK SOULS III – DELUXE EDITION
|75%
|DARK SOULS REMASTERED
|50%
|DAYS GONE
|50%
|DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|DAYZ
|40%
|DEAD OR ALIVE 6
|50%
|DEAD RISING 4: FRANK’S BIG PACKAGE
|50%
|DEATH STRANDING
|33%
|DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION
|33%
|DETROIT: BECOME HUMAN
|25%
|DETROIT: BECOME HUMAN DIGITAL DELUXE EDITION
|25%
|DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)
|67%
|DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION
|67%
|DEVIL MAY CRY HD COLLECTION & 4SE BUNDLE
|50%
|DISNEY CLASSIC GAMES: ALADDIN AND THE LION KING
|34%
|DIVINITY ORIGINAL SIN 2 DEFINITIVE EDITION
|50%
|DOOM – FULL GAME
|70%
|DRAGON BALL FIGHTERZ
|75%
|DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION
|70%
|DRAGON BALL FIGHTERZ – ULTIMATE EDITION
|70%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2
|75%
|DRAGON QUEST XI: DAY ONE EDITION
|50%
|DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION
|30%
|EA SPORTS UFC 3
|70%
|EFOOTBALL PES 2020 LEGEND EDITION
|50%
|EFOOTBALL PES 2020 STANDARD EDITION
|50%
|ENTER THE GUNGEON
|50%
|ERICA
|30%
|EVERYBODY’S GOLF (VR)
|30%
|F1 2019
|65%
|F1 2019 LEGEND EDITION
|65%
|FALLOUT 4 GAME OF THE YEAR EDITION
|60%
|FALLOUT 76
|50%
|FALLOUT 76 TRICENTENNIAL BUNDLE
|50%
|FAR CRY 5
|75%
|FAR CRY NEW DAWN
|60%
|FAR CRY NEW DAWN COMPLETE EDITION
|70%
|FAR CRY NEW DAWN DELUXE EDITION
|60%
|FAR CRY NEW DAWN ULTIMATE EDITION
|70%
|FARMING SIMULATOR 19
|33%
|FARMING SIMULATOR 19 – PREMIUM EDITION
|33%
|FARPOINT
|30%
|FIFA 20
|50%
|FIFA 20 CHAMPIONS EDITION
|50%
|FIFA 20 ULTIMATE EDITION
|50%
|FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION
|40%
|FINAL FANTASY VII
|40%
|FINAL FANTASY VIII REMASTERED
|33%
|FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER
|50%
|FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE
|50%
|FINAL FANTASY XIV Online Complete Edition
|50%
|FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
|50%
|FOR HONOR COMPLETE EDITION BUNDLE
|67%
|FORAGER
|20%
|GENERATION ZERO
|33%
|GOD EATER 3
|50%
|GOD OF WAR
|25%
|GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION
|25%
|GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION
|50%
|GTAV: PREMIUM ONLINE EDITION & MEGALODON SHARK CARD
|56%
|HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE
|50%
|HITMAN – GAME OF THE YEAR EDITION
|80%
|HORIZON ZERO DAWN COMPLETE EDITION
|25%
|HUMAN FALL FLAT
|55%
|HUNTING SIMULATOR
|75%
|INFAMOUS SECOND SON
|25%
|JAK AND DAXTER BUNDLE
|55%
|JUDGMENT
|50%
|JUMP FORCE
|50%
|JUMP FORCE – DELUXE EDITION
|50%
|JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION
|50%
|JURASSIC WORLD EVOLUTION
|60%
|JURASSIC WORLD EVOLUTION DELUXE EDITION
|55%
|JUST CAUSE 3
|75%
|JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION
|65%
|JUST CAUSE 4 – GOLD EDITION
|65%
|JUST CAUSE 4 – RELOADED
|65%
|JUST DANCE 2020
|35%
|KILLING FLOOR 2
|67%
|KILLING FLOOR: INCURSION (VR)
|50%
|KINGDOM HEARTS COLLECTION
|67%
|KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 REMIX
|50%
|KINGDOM HEARTS III
|67%
|L.A. NOIRE: THE VR CASE FILES
|25%
|LEGO DC SUPER-VILLAINS
|70%
|LEGO HARRY POTTER COLLECTION
|65%
|LEGO JURASSIC WORLD
|50%
|LEGO MARVEL AVENGERS
|70%
|LEGO MARVEL SUPER HEROES
|70%
|LEGO MARVEL SUPER HEROES 2
|70%
|LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
|75%
|LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION
|75%
|LEGO WORLDS
|75%
|LIFE IS STRANGE 2: COMPLETE SEASON
|50%
|LITTLEBIGPLANET
|25%
|MADDEN NFL 20
|40%
|MADDEN NFL 20 – SUPERSTAR EDITION
|50%
|MADDEN NFL 20 – ULTIMATE SUPERSTAR EDITION
|50%
|MARVEL VS CAPCOM INFINITE DELUXE EDITION
|60%
|MARVEL VS CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION
|75%
|MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION
|50%
|MEDIEVIL
|33%
|MEDIEVIL – DIGITAL DELUXE
|33%
|MEGAMAN 11
|50%
|MHW: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE
|33%
|MLB THE SHOW 19
|40%
|MLB THE SHOW 19 ALL-STAR EDITION
|40%
|MONSTER ENERGY SUPERCROSS-THE OFFICIAL VIDEOGAME 2
|70%
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
|33%
|MONSTER HUNTER: WORLD
|50%
|MORTAL KOMBAT 11
|60%
|MORTAL KOMBAT 11 PREMIUM EDITION
|60%
|MOSS (VR)
|34%
|MXGP5 GAME US
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4
|75%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY
|70%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY
|50%
|NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER
|75%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION
|75%
|NBA 2K20
|50%
|NBA 2K20 DELUXE EDITION
|50%
|NBA 2K20 LEGEND EDITION
|50%
|NEED FOR SPEED HEAT
|33%
|NEED FOR SPEED PAYBACK
|75%
|NEED FOR SPEED RIVALS
|75%
|NHL 20
|50%
|NHL 20 DELUXE EDITION
|50%
|NHL 20 ULTIMATE EDITION
|50%
|NI NO KUNI II DELUXE EDITION
|66%
|NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM
|66%
|NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH
|30%
|NIOH LIVE
|25%
|ONE PIECE WORLD SEEKER
|60%
|OUTWARD
|60%
|OVERCOOKED 2
|40%
|OVERWATCH LEGENDARY EDITION
|67%
|P5 ULTIMATE CORRECT SPID
|50%
|PALADINS CHAMPIONS PACK
|50%
|PERSONA DANCING: ENDLESS NIGHT BUNDLE
|50%
|PLANTS VS ZOMBIES BATTLE FOR NEIGHBORVILLE
|25%
|PROJECT CARS 2
|75%
|PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION
|75%
|PVZ: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE SEASONS EATINGZ EDITION
|25%
|RAGE 2
|67%
|RAGE 2: DELUXE EDITION BUNDLE
|68%
|RAINBOW SIX SIEGE DELUXE EDITION
|75%
|RATCHET & CLANK
|25%
|RED DEAD REDEMPTION 2
|50%
|RED DEAD REDEMPTION 2 ULTIMATE EDITION BUNDLE
|60%
|REMNANT: FROM THE ASHES
|30%
|RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
|67%
|RESIDENT EVIL 2 REMAKE
|67%
|RISK OF RAIN 2
|33%
|ROCKET LEAGUE
|50%
|SAINTS ROW IV RE-ELECTED
|75%
|SEA OF SOLITUDE
|35%
|SEGA GENESIS CLASSICS
|50%
|SEKIRO
|35%
|SHADOW OF THE TOMB RAIDER : DEFINITIVE EDITION
|60%
|SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION
|75%
|SHENMUE I & II
|60%
|SID MEIER’S CIVILIZATION VI
|35%
|SLAY THE SPIRE
|20%
|SMITE ULTIMATE GOD PACK
|50%
|SNIPER ELITE 4
|80%
|SONIC FORCES DIGITAL STANDARD EDITION
|50%
|SOULCALIBUR VI
|70%
|SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION
|70%
|SPYRO REIGNITED TRILOGY
|50%
|STAR WARS BATTLEFRONT II
|50%
|STAR WARS BOUNTY HUNTER
|50%
|STAR WARS JEDI FALLEN ORDER – DELUXE EDITION
|20%
|STAR WARS JEDI FALLEN ORDER – STANDARD EDITION
|17%
|STELLARIS
|50%
|STELLARIS: CONSOLE EDITION – DELUXE EDITION
|50%
|STREET FIGHTER: 30TH ANNIVERSARY COLLECTION
|50%
|STREET OUTLAWS
|50%
|SUPER MONKEY BALL BANANA BLITZ HD
|25%
|SUPERHOT
|60%
|SUPERHOT VR (VR)
|33%
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET
|70%
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET – COMPLETE EDITION
|70%
|TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION
|60%
|TEKKEN 7
|75%
|TEKKEN 7 – ULTIMATE EDITION
|70%
|THE CREW 2
|75%
|THE CREW 2 GOLD EDITION
|75%
|THE DIVISION 2
|80%
|THE DIVISION 2 GOLD EDITION
|80%
|THE DIVISION 2 ULTIMATE EDITION
|80%
|THE ELDER SCROLLS ONLINE
|60%
|THE ELDER SCROLLS ONLINE ELSWEYR
|67%
|THE ELDER SCROLLS ONLINE ELSWEYR COLLECTOR’S EDITION
|67%
|THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
|65%
|THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR
|70%
|THE ESCAPISTS 2
|66%
|THE JACKBOX PARTY PACK 3
|40%
|THE JACKBOX PARTY PACK 5
|40%
|THE JACKBOX PARTY PACK 6
|30%
|THE LAST OF US REMASTERED
|25%
|THE OUTER WORLDS
|25%
|THE SIMS 4
|75%
|THE SIMS 4 DELUXE PARTY EDITION
|60%
|THE SIMS 4 PLUS CATS & DOGS BUNDLE
|50%
|THE SURGE 2
|50%
|THE WALKING DEAD: THE TELLTALE DEFINITIVE SERIES
|50%
|THE WITCHER 3: WILD HUNT COMPLETE EDITION
|70%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT
|67%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT – GOLD EDITION
|67%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT – ULTIMATE EDITION
|67%
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE GOLD EDITION
|65%
|TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION
|65%
|TRAILS OF COLD STEEL III DIGITAL DELUXE PREORDER
|30%
|TROPICO 6
|30%
|UFC 3 CHAMPION EDITION
|70%
|ULTIMATE CHICKEN HORSE
|40%
|ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3
|60%
|UNCHARTED 4: A THIEF’S END
|25%
|UNCHARTED: THE LOST LEGACY
|25%
|UNTIL DAWN
|25%
|WATCH DOGS 1 + WATCH DOGS 2 STANDARD EDITIONS BUNDLE
|75%
|WATCH DOGS 2
|75%
|WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION
|75%
|WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS
|80%
|WORLD WAR Z THE GAME
|50%
|WWE 2K20
|50%
|WWE 2K20 DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|YAKUZA 0
|50%
|YOUNGBLOOD DELUXE BUNDLE
|50%
|YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST
|50%
|ZOMBIELAND: DOUBLE TAP- ROAD TRIP
|50%
Fuente: PlayStation Blog