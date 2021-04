Halo: The Master Chief Collection ya tiene más de 10 millones de jugadores en PC

Aunque Halo: The Master Chief Collection llegó a Xbox One en 2014, no fue sino hasta el 2019 que los usuarios de PC tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta colección remasterizada. De esta forma, el día de hoy se ha revelado que con solo dos años en esta plataforma, Halo: The Master Chief Collection ya cuenta con más de 10 millones de jugadores.

De acuerdo con Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, más de 10 millones de jugadores han disfrutado de Halo: The Master Chief Collection desde su lanzamiento en PC en 2019. De igual forma, el ejecutivo reveló que la mayoría de estas personas son completamente nuevas a la serie de Halo.

Recordemos que Halo: The Master Chief Collection está conformado por Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach, y Halo 4. Aunque los usuarios de PC no recibieron todos estos juegos al mismo tiempo, poco a poco se fueron agregando los títulos a esta plataforma para ser adquiridos de forma individual, o como parte del paquete completo.

En temas relacionados, Xbox ha revelado el soporte que tendrá Halo Infinite en PC. De igual forma, la Microsoft Store reducirá la tarifa para desarrolladores a un 12%.

Vía: Xbox