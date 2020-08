Hades, de los creadores de Bastion y Transistor, llegará a Switch en 2020

Supergiant Games, conocidos por su trabajo en Bastion y Transistor, han revelado Hades, el rouge like dungeon crawler, por fin estará disponible en Nintendo Switch durante la temporada de otoño de 2020. Lo más interesante de este lanzamiento, es que el juego contará con cross-save, es decir, el avance que tengas en otras plataformas estará disponible en la versión de la consola híbrida.

Hack and slash your way out of the Underworld of Greek myth when the rogue-like dungeon crawler HADES from @SupergiantGames comes to #NintendoSwitch this fall! #IndieWorld #HadesGame pic.twitter.com/CeePlcItJR

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 18, 2020