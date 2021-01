Habrá nuevo tráiler de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury el día de mañana

Falta exactamente un mes para el lanzamiento de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en el Nintendo Switch, y aunque la Gran N casi no ha dicho nada sobre este futuro título desde su revelación el año pasado, las cosas van a cambiar dentro de las próximas 24 horas gracias a un nuevo adelanto en video.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Nintendo confirmó que mañana mismo tendremos un nuevo tráiler dedicado a este juego y acá puedes ver el mensaje tú mismo:

Bowser’s Fury will be unleashed in a new #SuperMario3DWorld + #BowsersFury trailer tomorrow! Come back at 6am PT to see the 2-minute long trailer. pic.twitter.com/gCDpOiViK1

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 12, 2021