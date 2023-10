Habrá nuevo documental de Harry Potter no centrado en los actores

El mundo de Harry Potter ya tiene bastante tiempo de haber terminado en los cines, esto con el cierre de la historia con Las Reliquias de la Muerte Parte 2. Y si bien los actores han sido recordados por los fanáticos, hay a quienes no se les da el debido reconocimiento, esos son justamente los dobles de riesgo, personas a las que se les asigna un rol peligroso del cual están conscientes en todo momento.

Este es el caso de David Holmes, quien fue el doble de Daniel Radcliffe durante casi todas las películas de esta franquicia mágica, eso hasta que tuvo un accidente grave en la última, quedando lamentablemente paralítico en el proceso. Ante esto, el actor de Harry Potter ha decidido producir un documental que hable de este oficio tan riesgoso, y la historia claramente se va a enfocar en los esfuerzos de David.

Según lo comentado por los medios, HBO Documentary Films and Sky están detrás de David Holmes: The Boy Who Lived, que contará la historia del gimnasta adolescente que protagonizó las escenas de acción de la saga hasta que se produjo un trágico accidente en el set, dejándolo mal de por vida con una debilitante lesión medular. Algo que en ningún momento se minimizó, pues Radcliffe está consciente de lo ocurrido.

Este es el propio mensaje que Holmes compartió en redes:

Finalmente, ha llegado el día. Ahora puedo compartir con ustedes todo el proyecto secreto y cuatro años de duro trabajo que se ha ido a crear esta película: The Boy Who Lived. Ser un especialista era mi llamado en la vida, y doblar a Harry era el mejor trabajo del mundo. En enero de 2009 tuve un accidente de ensayo de trucos que cambió mi vida para siempre. Esta película cuenta la historia de no sólo mis logros frente a la cámara, sino también los retos que enfrento todos los días, y mi actitud general ante la vida después de sufrir una rotura del cuello.

En cuanto a la fecha de estreno del mismo, será el 15 de noviembre cuando se libere de forma general a los fanáticos del mundo. Y la plataforma de streaming que le dará el recibimiento no podría ser otra que HBO Max en el caso de Latam, pues recordemos que en otras regiones ha tenido un cambio de nombre.

Vía: IGN

Nota del editor: Sin duda es momento de que se les de el debido reconocimiento a los dobles, pues casi siempre se les deja en las sombras. Entonces, estaremos pendientes para echarle un vistazo al documental en la plataforma de streaming.