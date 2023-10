Lanzan perfume de Metal Gear Solid

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ya está disponible, y con ello llega una avalancha de noticias relacionadas con Metal Gear Solid. Tenemos información sobre el lado de los videojuegos, ¡pero también hay temas interesantes sobre mercancía de MGS!

Es un secreto a voces que Konami lanzará en algún momento Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Todos sabemos que viene, incluso si Konami finge que tal proyecto no existe. Hoy, con el lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, los mineros de datos tienen más evidencia que nunca de que Vol. 2 está en camino.

Los mineros de datos han investigado en Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 y han encontrado menciones de títulos que no están incluidos en el paquete. En particular, se descubrieron referencias a Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 y Metal Gear Solid: Peace Walker. Ahora bien, nada es oficial hasta que lo diga Konami, pero ¿por qué de otra manera se mencionarían estos juegos en el código fuente de la Vol. 1 si no hubiera planes para otra colección?

A continuación, hemos sabido que la tienda de ropa Uniqlo está reeditando una serie de camisetas clásicas de Metal Gear Solid que se lanzaron originalmente en 2019. La serie de reediciones incluirá seis diseños, y llegarán en enero de 2024 en Japón. Estas camisetas se venderán como parte de la gama UT Archive, y no se sabe si llegarán al mercado mundial.

Por último, pero no menos importante, se ha revelado un perfume oficial de Metal Gear Solid, ¡y está a la venta ahora mismo!

Experimenta el emocionante mundo del espionaje y las operaciones secretas del universo de Metal Gear Solid con ‘Shadow Moses‘, una fragancia unisex que trasciende lo ordinario.

Tomando inspiración del legendario escenario del juego, esta fragancia única se abre con la frescura crujiente de hongos seleccionados y tierra de bosque, y evoluciona para revelar un corazón enriquecido con aromas que te llevan en un viaje sensorial, transportándote al cautivador y complejo paisaje de la Isla Shadow Moses.

Si necesitas saber a qué huele MGS, puedes adquirir una botella de este perfume por $50 dólares a través de Just Geek.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: No gracias, no soy tan fan, con cincuenta dólares puedes comprarte un buen perfume, aunque debo reconocer que sí me da curiosidad a que huele esta fragancia.