Guía de Regalos 2021: Libros

Aun cuando no estamos jugando, esta forma de entretenimiento está presente en estos medios. Uno de estos son los libres. Desde aquellos que hablan sobre la forma en que la industria funciona, pasando por los que toman inspiración de esta cultura, hasta aquellos que nos dan una mirada al desarrollo de ciertos títulos. Es así que uno de los siguientes libros es una muy buena opción para esta navidad.

Ready Player One – Actualmente a $305 pesos.

Este libro toma como inspiración gran parte de la cultura de los 80, y eso incluye a los videojuegos clásicos de las arcades y NES.

Ready Player Two – Actualmente a $349 pesos.

Si te gustó el trabajo original de Ernest Cline, entonces la secuela es todo lo que deseas y más.

Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made – Actualmente a $272 pesos.

Conoce la historia detrás de los equipos de juegos como Dragon Age: Inquisition, Stardew Valley, Destiny y mucho más.

Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry – Actualmente a $369 pesos.

No todos son sueños hechos realidad. La industria de los videojuegos también tiene un par de historias trágicas, las cuales están plasmadas en el libro más reciente del periodista Jason Scherier.

Ask Iwata: Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo’s Legendary CEO – Actualmente a $444 pesos.

Este libro recopila varias entrevistas de Satoru Iwata, el ex-CEO de Nintendo, quien lamentablemente falleció en 2015.

The Art of Cuphead – Actualmente a $546 pesos.

Uno de los mejores aspectos de Cuphead, es su apartado visual, algo que ha quedado plasmado en este bello libro de arte.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Edición Creating a Champion Hero – Actualmente a $1,594 pesos.

Esta edición no solo nos ofrece un extenso libro con todos los detalles sobre el desarrollo de Breath of the Wild, sino que ofrece una serie de ítems de colección.

FF Dot: The Pixel Art of Final Fantasy – Actualmente a $349 pesos.

Goza del bello pixel art de los primeros seis juegos de Final Fantasy en este hermoso libro de arte.

The Art of Death Stranding – Actualmente a $604 pesos.

Además de tener en tus manos los diseños originales de Death Stranding, este libro también nos da una mirada a la mente de Hideo Kojima.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Art of the Game – Actualmente a $845 pesos.

Marvel’s Guardians of the Galaxy es un juego reciente, pero este libro de arte nos da una mirada al extenso desarrollo de este aclamado título.

Vía: Amazon